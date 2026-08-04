Доцент Балынин: с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы

В настоящее время продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника четырёх часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября она может быть увеличена до 240 часов в год. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.