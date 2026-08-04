Доцент Балынин: с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы

В настоящее время продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника четырёх часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября она может быть увеличена до 240 часов в год. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Как подчеркнул специалист, в настоящее время первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.
Отмечается, что с 1 сентября правила оплаты за сверхурочную работу в пределах 120 часов в год сохранятся, а начиная с 121-го часа за переработку заплатят не менее чем в двойном размере за каждый час.
Кроме того, как напомнил Балынин, сохраняется правило, согласно которому по желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлено дополнительное время отдыха.
Более того, расширен перечень гарантий для работников, привлекаемых к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, заявил он.
«Так, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, они имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — подчеркнул собеседник RT.
Для остальных работников по общему правилу действует возможность получения такого права один раз в три года, пояснил эксперт.
«Право на труд гарантировано Конституцией Российской Федерации, и вступающие с сентября изменения, по моему мнению, обеспечат всем желающим гражданам возможности по его дополнительной реализации», — заключил специалист.
Ранее россиянам напомнили, что работа в ночное время оплачивается в повышенном размере.