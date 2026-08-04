Сервис «Мобильный избиратель» начал работать в Хабаровском крае

С 3 августа по всей стране, в том числе в Хабаровском крае, стартовал проект «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать не по месту регистрации, а на удобном избирательном участке, сообщает Избирательная комиссия Хабаровского края.
«Механизм “Мобильный избиратель” дает возможность избирателям, которые в дни голосования (18, 19 и 20 сентября 2026 года) будут находиться вне места своего жительства (согласно отметке в паспорте), проголосовать по месту своего фактического нахождения на ближайшем избирательном участке», — говорится в сообщении.
Приём заявлений об участии в выборах по месту нахождения уже начался. Если избирательный участок далеко и доехать туда, чтобы проголосовать, не получается, с 3 августа можно его поменять. Для этого подаётся заявление: на «Госуслугах», в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии.
«Нужно учесть следующие моменты: даже если вы подали заявление и впоследствии планы изменились, то можно отозвать своё заявление и пойти на свой избирательный участок или прикрепиться к другому. Есть ещё такой нюанс: если заявлений подано несколько разными путями, учитываться будет только первое», — рассказала председатель избирательной комиссии Хабаровского края Ольга Мальцева.
Чтобы подать заявление офлайн, потребуется взять с собой документы. Сама процедура займёт не больше 5 минут. Для этого нужны паспорт и заявление, которое заполняют у специалиста в офисе МФЦ, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Чтобы подать заявление на портале «Госуслуг» (6+), нужно на главной странице личного кабинета перейти во вкладку «Выборы», далее нажать на кнопку «Выбрать участок», после чего следовать подсказкам ресурса.
Подать заявление в рамках опции «Мобильный избиратель» можно до 14 сентября. Напомним, выборы пройдут с 18 по 20 сентября.