Сервис «Мобильный избиратель» начал работать в Хабаровском крае

Приём заявлений об участии в выборах по месту нахождения уже начался. Если избирательный участок далеко и доехать туда, чтобы проголосовать, не получается, с 3 августа можно его поменять. Для этого подаётся заявление: на «Госуслугах», в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии.