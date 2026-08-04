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Группировка «Север» уничтожила БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области

Цели поразили при помощи дронов-перехватчиков.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» дронами-перехватчиками уничтожили беспилотники самолетного типа противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожение беспилотников происходит FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью методом дистанционного подрыва. Благодаря разлету осколков наносится максимальное повреждение или полное выведение из строя основных узлов и агрегатов разведывательных и ударных беспилотников боевиков ВСУ. В этот раз расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО своевременно обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа противника. Данные БПЛА использовались украинскими формированиями для ведения разведки, корректировки огня и наведения ударных средств», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уничтожение беспилотников ВСУ с помощью дронов-перехватчиков позволяет штурмовым подразделениям группировки «Север» расширить буферную зону безопасности в Харьковской области.

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