Группировка «Север» уничтожила БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области

«Уничтожение беспилотников происходит FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью методом дистанционного подрыва. Благодаря разлету осколков наносится максимальное повреждение или полное выведение из строя основных узлов и агрегатов разведывательных и ударных беспилотников боевиков ВСУ. В этот раз расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО своевременно обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа противника. Данные БПЛА использовались украинскими формированиями для ведения разведки, корректировки огня и наведения ударных средств», — говорится в сообщении.