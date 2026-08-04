Минобороны Японии увидело угрозу в сотрудничестве РФ и Китая в военной сфере

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Аналитики Минобороны Японии заявляют об активизации сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, в чем видят угрозу безопасности. Такие оценки содержатся в ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга», который был принят 4 августа.
Так, касательно России авторы доклада обратили внимание на то, что, по их мнению, «российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке». «Военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности», — полагают они.
В разделе, посвященном Китаю, также отмечается «укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере». Говоря о совместных пролетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей «в окрестностях Японии», аналитики японского ведомства высказали мнение, что «подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию [силы] в отношении Японии и представляют серьезную угрозу безопасности Японии».
Кроме того, авторы доклада заявляют о том, что «Россия разрабатывает и развертывает различные новые виды вооружений». Аналитики японского ведомства также утверждают, что Россия «продолжает военную деятельность» на юге Курил.
Ежегодный доклад Минобороны Японии «Белая книга» представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.