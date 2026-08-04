Минобороны Японии увидело угрозу в сотрудничестве РФ и Китая в военной сфере

В разделе, посвященном Китаю, также отмечается «укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере». Говоря о совместных пролетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей «в окрестностях Японии», аналитики японского ведомства высказали мнение, что «подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию [силы] в отношении Японии и представляют серьезную угрозу безопасности Японии».