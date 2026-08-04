Индия собирает информацию об омском рынке

Представители регионального центра «Мой бизнес» в понедельник, 4 августа 2026 года, раскрыли некоторые детали деловой встречи с участием консула Республики Индия в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяйи и консула Анурага Наяна, посвященной перспективам выхода омских коммерсантов на один из крупнейших рынков мира — так характеризуется Индия.