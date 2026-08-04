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Индия собирает информацию об омском рынке

Раскрыты приоритетные омские «продукты» для экспортной заинтересованности Индией.

Источник: Magnific

Представители регионального центра «Мой бизнес» в понедельник, 4 августа 2026 года, раскрыли некоторые детали деловой встречи с участием консула Республики Индия в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяйи и консула Анурага Наяна, посвященной перспективам выхода омских коммерсантов на один из крупнейших рынков мира — так характеризуется Индия.

Обозначено, что индийская сторона предварительно проявляет заинтересованность в сотрудничестве по таким отраслям, как фармацевтика, IT-разработки, сельскохозяйственное производство (приоритет в закупке зерна, муки и бобовых), а также в проектах по локализации производства.

«По итогам встречи достигнуты конкретные договоренности. Центр поддержки экспорта Омской области направит индийским партнерам информацию об экспортных предложениях омских компаний, а Генеральное консульство — перечень индийских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией», — обозначено в официальной публикации.

Анонсированы бизнес-миссии и онлайн-встречи между омскими и индийскими предпринимателями.