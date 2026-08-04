Al Hadath узнал возможном прорыве на переговорах США и Ирана

В переговорах между Ираном и США может произойти прорыв, сообщает саудовский Al Hadath в соцсети X со ссылкой на источники. По данным собеседника телеканала, посредникам требуется дополнительное время, чтобы подготовить объявление о прекращении огня.
Источник Al Hadath назвал позитивной атмосферу вокруг возможного прекращения боевых действий и полного открытия Ормузского пролива. Он также сообщил о скором визите главы иранского МИД Аббаса Аракчи в Исламабад.
Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, которая станет основой для дальнейшего соглашения по денуклеаризации Ирана. Представители Тегерана отрицают переговоры с Вашингтоном.