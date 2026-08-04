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В Крыму на площади 2 тысячи квадратов горит станция техобслуживания

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на станции техобслуживания в Ялте, огнём охвачена площадь 2 тыс. кв. м.

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на станции техобслуживания в Ялте, огнём охвачена площадь 2 тыс. кв. м.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее сообщалось о пожаре на складе бумаги в Ленинградской области, в ходе которого пострадали два человека.

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