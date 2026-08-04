МО Японии утверждает, что у КНДР есть потенциал для ядерного удара по стране

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Минобороны Японии считает, что военная деятельность КНДР представляет угрозу национальной безопасности страны. Как утверждается в принятом ежегодном докладе ведомства «Белая книга», Пхеньян, как считается, обладает потенциалом для нанесения ядерного удара по Японии.
Военная деятельность КНДР «представляет собой еще более серьезную и непосредственную угрозу национальной безопасности Японии, чем когда-либо прежде». «Она серьезно подрывает мир и безопасность в регионе и международном сообществе», — считают японские аналитики.
Пхеньян, как заявляют авторы доклада, «провел шесть ядерных испытаний в прошлом и, как полагают, обладает технологическими возможностями для установки ядерной боеголовки на свои баллистические ракеты, дальность действия которых покрывает японский архипелаг, и для нанесения ударов по Японии».
Описывая технологический прогресс КНДР, японские аналитики подчеркивают, что Пхеньян «в последние годы непрерывно и чрезвычайно быстрыми темпами развивает ракетное вооружение, запуская баллистические ракеты с нерегулярными траекториями полета», а также гиперзвуковые ракеты. КНДР, по версии Токио, также стремится к принятию на вооружение крылатых ракет большой дальности, предназначенных для несения ядерной боеголовки.
В этой связи авторы доклада обратили внимание на решения IX съезда Трудовой партии Кореи, на котором было подтверждено намерение постоянно укреплять ядерный потенциал в предстоящие пять лет. КНДР, как полагают японские аналитики, «продолжит разработку ядерного и ракетного оружия, а также будет стремиться к развитию разнообразных систем вооружения, учитывая при этом тенденции в военной науке и технике других стран». Описывая сотрудничество с РФ, авторы доклада утверждают, что есть «риск наращивания [потенциала] вооруженных сил» КНДР в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ежегодный доклад Минобороны Японии «Белая книга» представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.