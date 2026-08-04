МО Японии утверждает, что у КНДР есть потенциал для ядерного удара по стране

В этой связи авторы доклада обратили внимание на решения IX съезда Трудовой партии Кореи, на котором было подтверждено намерение постоянно укреплять ядерный потенциал в предстоящие пять лет. КНДР, как полагают японские аналитики, «продолжит разработку ядерного и ракетного оружия, а также будет стремиться к развитию разнообразных систем вооружения, учитывая при этом тенденции в военной науке и технике других стран». Описывая сотрудничество с РФ, авторы доклада утверждают, что есть «риск наращивания [потенциала] вооруженных сил» КНДР в среднесрочной и долгосрочной перспективе.