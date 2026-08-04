МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страны Европы создают из Украины угрозу для всего макрорегиона, продолжая ее милитаризировать и использовать как инструмент противостояния с Россией. Страна станет крайне радикальной и получит достаточное количество вооружения, но инструментов сдерживания украинского радикализма у ЕС со временем не будет, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.