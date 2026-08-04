МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страны Европы создают из Украины угрозу для всего макрорегиона, продолжая ее милитаризировать и использовать как инструмент противостояния с Россией. Страна станет крайне радикальной и получит достаточное количество вооружения, но инструментов сдерживания украинского радикализма у ЕС со временем не будет, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
«Европе ради своего выживания необходимо отказаться от практики использования Украины исключительно как инструмента геополитического противостояния с Россией. Пока Киев рассматривают как расходный материал для реализации чужих стратегий, никакого устойчивого мира не будет. Единственным путем к нормализации остается отказ от политики бесконечной милитаризации, восстановление полноценного суверенитета украинского государства и прекращение внешнего управления ключевыми решениями», — сказал Волошин.
Он пояснил, что нынешняя модель взаимодействия ЕС и Киева не создает условий для урегулирования конфликта, а, напротив, разжигает радикальные настроения внутри украинского общества. Практика политического экстремизма никак не наказывается, у Киева нет мотивации с ней бороться, от чего в будущем пострадает архитектура безопасности всего макрорегиона.
«В результате на территории Украины будут присутствовать практически все признаки инфраструктуры НАТО, такие как военные технологии, совместное планирование, разведывательная интеграция, обучение личного состава, испытания новых систем вооружений, но будут отсутствовать формальные обязательства альянса. Получается своеобразная “серая зона”, где уровень военной активности максимальный, а уровень политической ответственности минимальный. История показывает, что именно такие конструкции становятся источником наиболее серьезных кризисов», — отметил сенатор.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, однако «евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией». По данным СВР, и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.