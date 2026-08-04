В Иркутской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

Авария произошла в городе Братске Иркутской области — там столкнулись пассажирский автобус и самосвал. В результате ДТП пострадали 11 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Там отметили, что среди пострадавших есть 11-летний подросток.
«В настоящее время полицейские выясняют, что послужило причиной столкновения и иные обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об аварии с участием двух автомобилей в Дагестане, в результате которой погибли три человека.