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В Иркутской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

Авария произошла в городе Братске Иркутской области — там столкнулись пассажирский автобус и самосвал. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Авария произошла в городе Братске Иркутской области — там столкнулись пассажирский автобус и самосвал. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Там отметили, что среди пострадавших есть 11-летний подросток.

«В настоящее время полицейские выясняют, что послужило причиной столкновения и иные обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух автомобилей в Дагестане, в результате которой погибли три человека.