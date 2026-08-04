Подземные сражения, радиоигры, спасение мирных: как работают российские штурмовики

Как рассказал ТАСС командир штурмового взвода с позывным Кир, в ходе освобождения Копани действия российских подразделений круглосуточно контролировались с воздуха. «За каждым вел наблюдение — за каждым бойцом, за двойкой, за отделением, за группой. Так называемая дроновая карусель. Ни один боец без моего присмотра не заходил. Все, где моя зона ответственности, было только под моим присмотром», — объяснил он. Кроме того, воздушное наблюдение позволяло обнаруживать вражеские дроны и координировать действия российских штурмовиков при опасности из «малого неба».