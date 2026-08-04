Подземные сражения, радиоигры, спасение мирных: как работают российские штурмовики

По сообщениям Минобороны России, в июле 2026 года, в частности, были освобождены города Белицкое, Константиновка, населенные пункты Василевка, Красноярское, Красный Кут, Пискуновка, Светлое, Стенки, Торское и Шевченко Донецкой Народной Республики, Александровка и Коммунаровка Днепропетровской области, Благодатное и Копани Запорожской области, Бачевск, Малая Слободка и Могрица Сумской области. Наибольшее число населенных пунктов освобождено в Харьковской области: Артельное, Веровка, Волоховское, Дружелюбовка, Захаровка, Ивашкино, Новый Мир, Петро-Ивановка, Украинское, Чернещина, Шийковка и Юрченково.
3 июля 2026 года президент России Владимир Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики.
Освобождая города.
Противник превратил Константиновку в мощный укрепрайон. Военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили в городе замаскированные минные поля с французскими и английскими минами. Российские саперы ведут разминирование освобожденного населенного пункта.
Командир разведроты с позывным Цыган рассказал, что перед штурмом Белицкого российские бойцы наблюдали врага совсем близко, но огонь не открывали, ожидая подход остального личного состава своих подразделений. «Противник проходил рядом — грубо говоря, чуть ли не по нам», — сообщил он.
Вместе с солдатами ВСУ город обороняли иностранные наемники. «В плане подготовки наемники и бойцы ВСУ сильно не отличаются, — поделился наблюдениями оператор БПЛА Андрей Кошелев. — Но наемники ведут себя увереннее. Или они знают каждый уголок здания, им предварительно говорят. Или они просто безбашенные».
Боец 5-й мотострелковой бригады Денис Шиповалов рассказал, как при освобождении Белицкого он с сослуживцами заметил группу наемников-поляков. «Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски, они нас не понимали, — объяснил он. — После чего нам поступила команда их штурмовать. Мы [шли] двумя группами — одна отвлекала со стороны подъезда, а моя уже группа поднялась на чердак и со стороны чердака закидала их гранатами».
Тотальный контроль и военная хитрость.
Как рассказал ТАСС командир штурмового взвода с позывным Кир, в ходе освобождения Копани действия российских подразделений круглосуточно контролировались с воздуха. «За каждым вел наблюдение — за каждым бойцом, за двойкой, за отделением, за группой. Так называемая дроновая карусель. Ни один боец без моего присмотра не заходил. Все, где моя зона ответственности, было только под моим присмотром», — объяснил он. Кроме того, воздушное наблюдение позволяло обнаруживать вражеские дроны и координировать действия российских штурмовиков при опасности из «малого неба».
Военнослужащих штурмовых подразделений ВС РФ учат уходить от атак FPV-дронов противника. К примеру, в программе подготовки мотострелков группировки войск «Центр» тактика противодействия беспилотникам является ключевой. У них доводят до автоматизма навыки обнаружения дронов, тренируют грамотно менять позицию, уклоняться, делать скоростные пробежки и учат другим способам избежать удара вражеского БПЛА.
Российские штурмовики устроили радиоигру, в ходе которой запутали противника передачей ложной информации о сосредоточении подразделений ВС РФ. «Где мы, [противник] не знает, он растерянно пытался крошить все вокруг», — рассказал ТАСС стрелок 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток» с позывным Белый. Его сослуживец с позывным Чебурашка сообщил, что российским бойцам при штурме Новоселовки было известно расположение сил противника благодаря прослушиванию эфира с помощью трофейных раций.
При установлении контроля над Торским существенная часть боевых действий велась под землей. Об этом рассказал в беседе с ТАСС командир штурмового взвода 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Кавказ. Для продвижения российские бойцы пробивали себе ходы взрывчаткой.
В Коммунаровке противник также создал тоннели, но для отхода. Входы в них были замаскированы мебелью.
«Мы будем готовить вас к выводу».
Одновременно с освобождением населенных пунктов российские военные эвакуировали остававшихся в них мирных жителей. Так, во время осмотра жилых кварталов Константиновки с беспилотника операторы заметили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей. Они с помощью самодельного плаката сообщили, что в здании находится семья с ребенком, и попросили о помощи. «Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута», — сообщили в Минобороны России.
«Я выхожу на рацию, на эту связь, и первые слова: “Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько вас человек? Раненые, не раненые?” — поделилась воспоминаниями эвакуированная местная жительница Юлия, сделавшая плакат. — Я перечисляю, связь плохая, я вся дрожу. И потом такие слова: “Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”.
«Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район. Здесь их напоили горячим чаем и оказали медицинскую помощь», — рассказали в российском военном ведомстве.
Бойцы, освобождавшие город, обнаружили в одном из подвалов укрывавшуюся там 10-летнюю девочку Софию, оставшуюся сиротой. В ожидании возможности эвакуации российские военнослужащие оберегали ребенка почти месяц — охраняли место, где она находилась, помогали продуктами, дарили подарки. Штурмовик с позывным Бритва в одиночку отбил атаку противника на подвал, где укрывалась София. «Бритва, боец, который охранял, защищал девочку, — на них напали бойцы ВСУ. Начал [Бритва] отбиваться от них. Одного [боевика] он убил, второго тяжело ранил. Остальные драпу дали», — рассказал в беседе с журналистами военнослужащий штурмового подразделения 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Дмитрий Бирюков.
Спасти жителей Константиновки помогли плохие метеоусловия, помешавшие противнику использовать беспилотники. За несколько дней, когда в конце июля Донбасс и Новороссию накрыли дожди и шквалистый ветер, российские бойцы получили возможность отыскать прятавшихся по подвалам местных жителей и помогли им покинуть город.
Как освобождают Красный Лиман.
Тем временем Вооруженные силы России завершают освобождение города Красный Лиман. 18 июля 2026 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что организованная оборона ВСУ в городе сломлена и ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Российские бойцы не дают противнику подвозить в район населенного пункта боеприпасы и осуществлять ротацию, минируя маршруты. «[Минируем] пути подвоза противника, все проходы, тропинки, переправы, — рассказал командир взвода спецминирования с позывным Арчи. — Минируем, нарушаем логистику полностью противника. Наша основная задача — это полностью блокировать весь город».
Также ВС РФ борется с попытками наладить логистику противника в краснолиманском направлении с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК). «Очень значительно [у противника] снизилось количество НРТК, потому что за крайнюю неделю-две было очень много их уничтожено, это порядка 40−50 НРТК, — сообщил начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” с позывным Амур. — Причем некоторые занимались эвакуацией раненых, некоторые занимались доставкой продовольствия, боеприпасов, различного рода медикаментов, то есть всего, что жизненно необходимо».
«Противник особых сопротивлений не оказывает. В основной массе находится в подвальных помещениях, в прямой контакт не вступает. В случае боестолкновения старается отойти», — заявил командир батальона 37-го полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Октябрь. «Противник маскируется под мирное население, прячется, мы их выявляем. Бойцы ВСУ реальной обстановки вокруг себя не знают, при сдаче в плен удивляются нашей численности и присутствию», — добавил он.
«У противника выбор небольшой: либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен. Выйти им не дадут», — выразил уверенность начальник службы беспилотных систем 19-го танкового полка.
Виктор Бодров.