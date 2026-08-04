Врач Намазова: повторное заболевание ветряной оспой возможно, но бывает редко

Повторное заболевание ветряной оспой у человека с нормально функционирующей иммунной системой возможно теоретически, но встречается крайне редко. Об этом рассказала в беседе с RT Дарья Намазова, врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России.
По её словам, после перенесённой инфекции обычно формируется длительный иммунитет, защищающий от повторной инфекции.
«Вирус Varicella-Zoster (VZV), вызывающий ветряную оспу, после выздоровления не исчезает из организма полностью, а сохраняется в неактивном состоянии в нервных ганглиях», — заявила собеседница RT.
Также эксперт предупредила, что при снижении иммунного контроля вирус может реактивироваться — в этом случае развивается опоясывающий герпес.
Отмечается, что болезнь сначала проявляется жжением, болью или повышенной чувствительностью кожи, после чего возникают сгруппированные пузырьки, как правило, на ограниченном участке тела — по ходу одного или нескольких нервов, обычно с одной стороны.
«Риск реактивации вируса и развития опоясывающего герпеса повышен: при иммунодефицитных состояниях (инфицирование ВИЧ, онкогематологические процессы), после трансплантации органов, во время химиотерапии и лучевой терапии, при длительном приёме препаратов, подавляющих иммунитет, включая высокие дозы глюкокортикостероидов, у людей старшего возраста, особенно после 50 лет», — перечислила инфекционист.
Человек с опоясывающим герпесом заразен и может передать вирус человеку, который не болел ветрянкой и не был вакцинирован, предупредила врач.
У контактного в таком случае может развиться именно ветряная оспа, добавила она.
«Если человек не болел ветряной оспой и не был вакцинирован, он относится к группе риска первичной инфекции при контакте с больным. Беременные женщины, новорождённые и люди с иммунодефицитом особенно уязвимы к тяжёлому течению заболевания и осложнениям», — заявила врач.
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Если человек не уверен, болел ли он ветряной оспой, врач может назначить анализ крови на наличие антител класса IgG к VZV, добавила она.
Их присутствие обычно свидетельствует о перенесённой инфекции или вакцинации и сформированном иммунном ответе, подчеркнула специалист.
«После тесного контакта с больным восприимчивому человеку может быть рекомендована вакцинация против ветряной оспы — оптимально в первые три — пять суток после контакта. На территории Российской Федерации зарегистрирована и доступна вакцина, содержащая живой ослабленный вирус и имеющая более чем 15-летний опыт применения в России», — пояснила инфекционист.
Беременным и пациентам с выраженным иммунодефицитом вакцинация противопоказана или требует особого подхода, заявила она.
«В этих случаях врач может рассмотреть введение иммуноглобулина. Решение принимается индивидуально, с учётом сроков контакта и состояния здоровья», — добавила Намазова.
По её словам, при появлении сыпи, особенно на фоне высокой температуры, боли, выраженной слабости, наличии контакта с больным ветряной оспой, необходимо обратиться к врачу.
«Противовирусная терапия наиболее эффективна при раннем начале и назначается по медицинским показаниям», — заключила эксперт.
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