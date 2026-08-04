Врач Намазова: повторное заболевание ветряной оспой возможно, но бывает редко

«Если человек не болел ветряной оспой и не был вакцинирован, он относится к группе риска первичной инфекции при контакте с больным. Беременные женщины, новорождённые и люди с иммунодефицитом особенно уязвимы к тяжёлому течению заболевания и осложнениям», — заявила врач.