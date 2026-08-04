Средства ПВО сбили 15 беспилотников над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников над территорией Ленинградской области.
Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что в районе населённого пункта Красный Бор Тосненского района получила повреждение складская зона.
Ранее Дрозденко сообщил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленобластью.
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