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Средства ПВО сбили 15 беспилотников над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников над территорией Ленинградской области.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников над территорией Ленинградской области.

Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что в районе населённого пункта Красный Бор Тосненского района получила повреждение складская зона.

Ранее Дрозденко сообщил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленобластью.

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