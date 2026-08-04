Позорный конец для Мерца: канцлер ФРГ уйдет в отставку, его накажут свои

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) не исключает, что после сентябрьских выборов в трех федеральных землях Германии канцлера ФРГ Фридриха Мерца ждет отставка, сообщают немецкие СМИ. В июне рейтинг одобрения деятельности канцлера среди граждан упал до рекордно низких 16%.
В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил причины провала Мерца.
«У Мерца есть серьёзнейшие проблемы. Его политика не встречает поддержки со стороны немцев, его попытки уничтожить социальные гарантии вызывают категорическое неприятие среди граждан, особенно среднего возраста, которые выросли на этих социальных гарантиях. Политика по уничтожению промышленности и дорогая энергетика тоже вызывают раздражение как у рядовых немцев, так и у предпринимателей. Всё вместе это выливается в падение поддержки ХДС, а партия “Альтернатива для Германии” по всем опросам набирает намного больше голосов», — сказал он.
Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация вызывает серьезное недовольство у спонсоров ХДС, поскольку перспективы на федеральных выборах в бундестаг у этой партии выглядят очень и очень туманными.
«Отставка Мерца навряд ли может что-то поменять в раскладе сил в настоящее время. На его место будет предложена кандидатура, которая, по большому счёту, особо отличаться не будет», — объяснил собеседник издания.
При этом Данилин жестко отмел вариант возвращения в политику Ангелы Меркель на фоне сложившейся в Германии ситуации.
«Это без вариантов. Возвращение Меркель практически невозможно», — добавил он.
Ранее стало известно, что Ангела Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Они побеседовали с экс-канцлером Германии от имени Петра Порошенко*. В ходе разговора Меркель заявила, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.