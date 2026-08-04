Позорный конец для Мерца: канцлер ФРГ уйдет в отставку, его накажут свои

«У Мерца есть серьёзнейшие проблемы. Его политика не встречает поддержки со стороны немцев, его попытки уничтожить социальные гарантии вызывают категорическое неприятие среди граждан, особенно среднего возраста, которые выросли на этих социальных гарантиях. Политика по уничтожению промышленности и дорогая энергетика тоже вызывают раздражение как у рядовых немцев, так и у предпринимателей. Всё вместе это выливается в падение поддержки ХДС, а партия “Альтернатива для Германии” по всем опросам набирает намного больше голосов», — сказал он.