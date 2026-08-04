В Единый день голосования жители Красноярского края смогут выиграть квартиру (ВИДЕО)

В Единый день голосования жители Красноярского края смогут выиграть квартиру и другие ценные призы. Так, 18, 19 и 20 сентября состоится викторина, посвященная Году единства народов России. Проверить свои знания сможет любой желающий — для этого достаточно обратиться к волонтерам, которые будут работать на избирательных участках. Полученный бланк с 5 вопросами можно будет заполнить как на самом участке, так и дома.
За участие в проекте голосующие получат отрывной талон с уникальным номером, который будет участвовать в розыгрыше призов. Имена победителей будут объявлены 19, 20 и 22 сентября во время прямого эфира на телеканале «Енисей» и на сайте на сайте Викторина2026.рф.
Вопросы об условиях участия также можно задать по номеру горячей линии 8−800−100−1424.
Напомним, ранее в Красноярском крае стартовал прием заявок на голосовании по месту нахождения «Мобильный избиратель» — он позволит отдать свой голос в любом отделении МФЦ.