В Единый день голосования жители Красноярского края смогут выиграть квартиру (ВИДЕО)

В Единый день голосования жители Красноярского края смогут выиграть квартиру и другие ценные призы. Так, 18, 19 и 20 сентября состоится викторина, посвященная Году единства народов России. Проверить свои знания сможет любой желающий — для этого достаточно обратиться к волонтерам, которые будут работать на избирательных участках. Полученный бланк с 5 вопросами можно будет заполнить как на самом участке, так и дома.