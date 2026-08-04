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МО Японии считает ситуацию с безопасностью самой тяжелой после Второй мировой

Министерство подчеркнуло, что международное сообщество вступает в «новую эру кризиса».

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в мире является самое сложной с момента завершения Второй мировой войны и характеризуется изменением баланса сил. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга», который был принят 4 августа.

«Международное сообщество переживает самое серьезное испытание со времен Второй мировой войны и вступает в новую эру кризиса. Глобальный баланс сил резко меняется, и конкуренция между государствами усиливается», — считают аналитики японского оборонного ведомства.

Среди наиболее заметных изменений они отмечают, что «стремительное развитие науки и техники коренным образом меняет парадигму безопасности». «Страны стремятся разрабатывать инновационные технологии, которые могут стать так называемыми “факторами, меняющими правила игры”. Традиционная военная структура претерпевает фундаментальные изменения, как и тактика и стратегии ведения войны», — добавляют они.

В «Белой книге» также обращают внимание на риски в киберпространстве, методы ведения информационной войны и изменение климата. Также, считают они, угрозу представляет противостояние в так называемой серой зоне, особенно связанное с территориальными спорами.

Ежегодный доклад Минобороны Японии «Белая книга» представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.