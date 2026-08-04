МО Японии считает ситуацию с безопасностью самой тяжелой после Второй мировой

Среди наиболее заметных изменений они отмечают, что «стремительное развитие науки и техники коренным образом меняет парадигму безопасности». «Страны стремятся разрабатывать инновационные технологии, которые могут стать так называемыми “факторами, меняющими правила игры”. Традиционная военная структура претерпевает фундаментальные изменения, как и тактика и стратегии ведения войны», — добавляют они.