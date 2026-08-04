Тихоокеанский флот усилят уникальной атомной подлодкой с «Цирконами»

Запуски «Циркона» с подводной платформы проводились и ранее. В испытаниях участвовала атомная подлодка «Северодвинск». Отличие «Перми» заключается в том, что ее изначально подготовили к постоянному размещению ракет этого типа, а не только к проведению отдельных испытательных пусков.