Тихоокеанский флот усилят уникальной атомной подлодкой с «Цирконами»

Атомную подлодку «Пермь» проекта «Ясень-М» планируют передать Военно-морскому флоту России до конца 2026 года. После завершения испытаний корабль должен пополнить подводные силы Тихоокеанского флота.
Главной особенностью субмарины станет штатная возможность применять гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Как пишет испанское издание Xataka, российская сторона представляет «Пермь» как первую атомную подлодку, получившую такое вооружение в стандартной комплектации.
«Пермь» относится к многоцелевым кораблям семейства «Ясень». В отличие от стратегических ракетоносцев, рассчитанных на запуск межконтинентальных баллистических ракет, эти субмарины предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, а также для нанесения ударов крылатыми ракетами.
Запуски «Циркона» с подводной платформы проводились и ранее. В испытаниях участвовала атомная подлодка «Северодвинск». Отличие «Перми» заключается в том, что ее изначально подготовили к постоянному размещению ракет этого типа, а не только к проведению отдельных испытательных пусков.
Гиперзвуковая скорость сокращает время, которым располагают системы противовоздушной и противоракетной обороны для обнаружения и перехвата цели. Дополнительную сложность создает запуск с подлодки, местоположение которой заранее неизвестно. В результате корабли проекта «Ясень-М» могут атаковать морские и наземные объекты с труднопредсказуемых направлений.
При этом Xataka подчеркивает, что заявленные характеристики вооружения нельзя считать независимым подтверждением его неуязвимости. Российский флот пока сообщил только о планируемом завершении испытаний «Перми» и ее последующей передаче Тихоокеанскому флоту. Конкретные районы развертывания и будущие задачи субмарины не раскрывались.
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