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В «Центре» заявили, что лишь малое количество БПЛА «Хорнет» работают на Starlink

Начальник разведки с позывным Апостол подчеркнул, что ВС РФ успешно нейтрализуют дроны-матки противника.

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Небольшое количество используемых ВСУ дронов «Хорнет» работают при помощи системы Starlink, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Как бы они ни хвалились, Starlink у них не на всех “Хорнетах”. Есть матка, есть просто “Хорнеты”, которые работают роями», — рассказал начальник разведки.

Он уточнил, что дроны, которые работают при помощи дрона-матки, ВС РФ успешно нейтрализуют, в том числе, средствами радиоэлектронной борьбы.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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