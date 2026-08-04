В «Центре» заявили, что лишь малое количество БПЛА «Хорнет» работают на Starlink

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Небольшое количество используемых ВСУ дронов «Хорнет» работают при помощи системы Starlink, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Как бы они ни хвалились, Starlink у них не на всех “Хорнетах”. Есть матка, есть просто “Хорнеты”, которые работают роями», — рассказал начальник разведки.
Он уточнил, что дроны, которые работают при помощи дрона-матки, ВС РФ успешно нейтрализуют, в том числе, средствами радиоэлектронной борьбы.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше