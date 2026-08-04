МИД КНДР назвал клеветой обвинения со стороны США в создании киберугроз

Представитель МИД указал, что именно США милитаризируют киберпространство, развивают кибервойска, проводят совместные учения с союзниками и используют тему кибербезопасности как предлог для давления на суверенные государства. Дипломат подчеркнул, что КНДР не допустит попыток Вашингтона и его союзников политизировать вопросы кибербезопасности и использовать их для обвинений и давления на другие страны.