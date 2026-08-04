МИД КНДР назвал клеветой обвинения со стороны США в создании киберугроз

ПХЕНЬЯН, 4 августа. /ТАСС/. МИД КНДР отверг обвинения США и их союзников в причастности Пхеньяна к киберугрозам, назвав их необоснованной клеветой и частью политической кампании против народной республики. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
«США и их сателлиты, шумя о так называемой киберугрозе от нас, опубликовали совместное предостережение для очернения имиджа нашего государства. Такая нечистая цель является привычной политической обвинительной агитацией», — заявил представитель МИД.
В Пхеньяне также подвергли критике деятельность Многосторонней группы мониторинга за санкциями (MSMT), заявив, что ее участники распространяют ложную информацию, а сама структура является «фиктивной организацией», созданной западными странами.
Представитель МИД указал, что именно США милитаризируют киберпространство, развивают кибервойска, проводят совместные учения с союзниками и используют тему кибербезопасности как предлог для давления на суверенные государства. Дипломат подчеркнул, что КНДР не допустит попыток Вашингтона и его союзников политизировать вопросы кибербезопасности и использовать их для обвинений и давления на другие страны.
Ранее США, Республика Корея, Япония и еще несколько стран, входящих в Многостороннюю группу мониторинга за санкциями, распространили совместное предупреждение о незаконной деятельности, которую они связывают с киберструктурами КНДР. В документе утверждалось, что полученные таким образом средства используются для финансирования программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.