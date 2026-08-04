Памфилова: Россия проводит выборы и не ищет предлогов для их отмены

Она отметила, что в нынешних условиях, когда «против нас с нарастающим остервенением воюет большая коалиция западных стран», возрастает значимость высшего законодательного органа страны, который может «вооружать всю вертикаль исполнительной власти законами», отвечающими требованиям времени. «Но при этом, в отличие от украинского режима, наш президент [Владимир Путин], придавая значимость укрепления законодательной власти, не стал искать предлогов, чтобы продлить работу нынешней Государственной думы, а назначил выборы в определенные законом сроки», — отметила Памфилова.