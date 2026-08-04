Памфилова: Россия проводит выборы и не ищет предлогов для их отмены

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия, несмотря на боевые действия, проводит выборы депутатов, в отличие от киевского режима, который ищет предлоги для их непроведения на Украине. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью «Ведомостям».
Она отметила, что в нынешних условиях, когда «против нас с нарастающим остервенением воюет большая коалиция западных стран», возрастает значимость высшего законодательного органа страны, который может «вооружать всю вертикаль исполнительной власти законами», отвечающими требованиям времени. «Но при этом, в отличие от украинского режима, наш президент [Владимир Путин], придавая значимость укрепления законодательной власти, не стал искать предлогов, чтобы продлить работу нынешней Государственной думы, а назначил выборы в определенные законом сроки», — отметила Памфилова.
«Да, мы проводим выборы во время войны. В мире опыта такого я не знаю, аналогов нет. Сложно, но необходимо. Выборы — как фактор внутреннего укрепления страны. Зато на Украине никаких выборов. Нелегитимная законодательная власть, нелегитимная исполнительная власть. При этом западным “блюстителям демократических ценностей”, в общем-то, на это совершенно наплевать», — подчеркнула председатель ЦИК РФ.
В 2026 году выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18−20 сентября. Так, будет избрано 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам и 225 — по партийным спискам. Голосование пройдет по параллельной (нескомпенсированной) избирательной системе. В выборах по федеральному округу примут участие 11 партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Зеленых» и другие. Агитация начнется 22 августа.