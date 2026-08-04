В Японии назвали неделимой безопасность Европы и Азии

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Япония считает неделимой безопасность в Европе и Азии, и будучи союзником входящих в НАТО США будет следить за развитием ситуации в европейском регионе. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга», который был принят 4 августа.