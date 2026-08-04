В Японии считают КНР стратегическим вызовом

В частности, они полагают, что на протяжении более 30 лет Китай поддерживает «высокий уровень роста своего оборонного бюджета без прозрачности, осуществляя широкомасштабное и быстрое наращивание своей военной мощи в качественном и количественном отношении». Кроме того, утверждают в Токио, Китай активизирует свою деятельность в регионе вокруг Японии, «особенно в районе островов Сенкаку» (Даоюйдао), которые являются предметом их территориального спора. Обратили внимание в докладе на деятельность Китая и в Южно-Китайском море.