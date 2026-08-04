В Японии считают КНР стратегическим вызовом

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Внешняя политика Китая и действия его военных представляют, по мнению Токио, стратегический вызов, на который необходимо реагировать, используя все собственные силы и сотрудничество с союзниками. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга», который был принят 4 августа.
«Внешнеполитическая позиция Китая, его военная деятельность и другие действия вызывают серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов, на который Япония должна ответить, используя всю свою национальную мощь, а также в сотрудничестве со своими союзниками, странами-единомышленниками и другими заинтересованными сторонами», — считают аналитики японского ведомства.
В частности, они полагают, что на протяжении более 30 лет Китай поддерживает «высокий уровень роста своего оборонного бюджета без прозрачности, осуществляя широкомасштабное и быстрое наращивание своей военной мощи в качественном и количественном отношении». Кроме того, утверждают в Токио, Китай активизирует свою деятельность в регионе вокруг Японии, «особенно в районе островов Сенкаку» (Даоюйдао), которые являются предметом их территориального спора. Обратили внимание в докладе на деятельность Китая и в Южно-Китайском море.
Особо отмечают в докладе вопрос Тайваня, в отношении которого, как утверждают в Токио, «Китай может ввести блокаду в “серой зоне”, перебросив туда суда береговой охраны». Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.
Рост соперничества между США и Китаем.
Стратегическое соперничество между США и Китаем, нарастающее в политической, экономической и военной сфере, в будущем будет усиливаться, говорится в докладе.
«Политическая, экономическая и военная конкуренция между США и Китаем в последние годы стала еще более очевидной из-за различных проблем, таких как изменение баланса сил, вызванное ростом Китая, и ряда нерешенных вопросов», — считают аналитики ведомства, отмечая, что эта «конкуренция между США и Китаем, вероятно, еще больше усилится в будущем».