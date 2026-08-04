В Европе забили тревогу из-за исчезнувшего на Украине оружия

США и Евросоюз долгое время не принимали эти заявления во внимание, считают китайские обозреватели. Теперь европейские страны сами столкнулись с последствиями бесконтрольных поставок. По версии издания, часть оружия и боеприпасов уже могла попасть в Европу и США, где оказалась в распоряжении криминальных группировок.