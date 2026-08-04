Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе забили тревогу из-за исчезнувшего на Украине оружия

Предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях вооружения Украины начало сбываться.

Предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях вооружения Украины начало сбываться. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания 360kuai.

За последние годы США и европейские страны направили Киеву вооружения и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Поставки продолжаются до сих пор, несмотря на неоднократные заявления России о риске попадания боевых систем на черный рынок.

По данным 360kuai, западная пресса обнародовала отчет об исчезновении более 800 тысяч единиц оружия, переданного Украине. Публикация вызвала беспокойство в европейских странах, поскольку установить местонахождение пропавшего арсенала не удалось.

Китайские журналисты утверждают, что речь идет не только о стрелковом оружии. Среди исчезнувших систем якобы оказались американские противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Авторы материала напомнили, что Владимир Путин неоднократно предупреждал о появлении поставленного Киеву вооружения на нелегальном рынке. В 360kuai связывают происходящее с высоким уровнем коррупции на Украине и недостаточным контролем за распределением иностранной военной помощи.

США и Евросоюз долгое время не принимали эти заявления во внимание, считают китайские обозреватели. Теперь европейские страны сами столкнулись с последствиями бесконтрольных поставок. По версии издания, часть оружия и боеприпасов уже могла попасть в Европу и США, где оказалась в распоряжении криминальных группировок.

Аналитики 360kuai пришли к выводу, что прогноз Москвы подтвердился. Западные государства создали проблему, которую теперь не могут контролировать, а Украина, как утверждает издание, превратилась в один из центров нелегального оборота оружия.

Читайте также: Американский эксперт заявил, что Украина упустила шанс завершить конфликт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше