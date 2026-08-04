В Японии допустили возникновение конфликта в Восточной Азии

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Ситуация, подобная той, которая сложилась на Украине, может в будущем возникнуть в Азии, где ситуация с безопасностью особенно серьезная. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга», который был принят 4 августа.
«Глобальная обстановка в сфере безопасности и связанные с ней вызовы особенно остро стоят в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония, и, вероятно, в будущем они будут еще больше усугубляться», — говорится в докладе.
По мнению аналитиков Минобороны Японии, «нельзя исключать, что в будущем в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии, может возникнуть серьезная ситуация», подобная той, что сложилась на Украине.
Ежегодный доклад Минобороны Японии «Белая книга» представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.