Захарова раскрыла правду о встрече министров России и Японии

Как отметили авторы Baijiahao, разговор оказался настолько коротким, что Лавров даже не успел подняться со своего места. Он лишь повернулся к подошедшему дипломату и ответил на приветствие. Японские СМИ при этом представили эпизод как полноценные переговоры.