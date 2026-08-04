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Офицер Крым рассказал об обстановке в Мали

Ситуация находится под контролем местной армии и Африканского корпуса ВС РФ, отметил летчик вертолета Ми-8.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Обстановка в Мали остается напряженной, но армия страны и Африканский корпус ВС РФ полностью контролируют ситуацию, заявил ТАСС летчик вертолета Ми-8 корпуса с позывным Крым.

«В целом обстановка в Мали остается напряженная, но она у нас под контролем, под полным контролем. Армейская авиация Африканского корпуса работает вполне достойно», — сказал Крым.

Министерство обороны и по делам ветеранов Мали сообщило 4 июля, что отряды боевиков атаковали армейские позиции в городах Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конна, Севаре, Сомадугу. В ходе ответных действий армия Мали при поддержке Африканского корпуса отбросила боевиков. В последние два дня бои продолжались лишь в районе города Анефис, где расположена крупная армейская база.

Скоординированное нападение было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

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