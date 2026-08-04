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Уилкерсон: после блокировки портов Украина осталась без путей снабжения

После того, как Россия заблокировала черноморские порты, у Украины не осталось маршрутов снабжения.

Источник: Аргументы и факты

Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что, по его мнению, Украина столкнулась с серьезными трудностями в обеспечении логистики. В ходе выступления он выразил мнение, что ключевое значение в сложившейся ситуации имеет Одесса и доступ к морским путям.

Эксперт считает, что ограничение работы черноморских портов существенно осложняет снабжение Украины. Альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать морские перевозки, а поддержка со стороны некоторых соседних государств постепенно ослабевает.

Уилкерсон также заявил, что ситуация для украинских властей развивается хуже, чем ожидали многие аналитики. По его мнению, кадровые перестановки в военном руководстве и текущая обстановка могут ускорить дальнейшее ухудшение положения страны, а конфликт уже привел к серьезным изменениям в расстановке сил в регионе.

Ранее полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может вскоре потерять Дружковку, Славянск и Краматорск.

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