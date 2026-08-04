Уилкерсон: после блокировки портов Украина осталась без путей снабжения

Уилкерсон также заявил, что ситуация для украинских властей развивается хуже, чем ожидали многие аналитики. По его мнению, кадровые перестановки в военном руководстве и текущая обстановка могут ускорить дальнейшее ухудшение положения страны, а конфликт уже привел к серьезным изменениям в расстановке сил в регионе.