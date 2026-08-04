Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что, по его мнению, Украина столкнулась с серьезными трудностями в обеспечении логистики. В ходе выступления он выразил мнение, что ключевое значение в сложившейся ситуации имеет Одесса и доступ к морским путям.
Эксперт считает, что ограничение работы черноморских портов существенно осложняет снабжение Украины. Альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать морские перевозки, а поддержка со стороны некоторых соседних государств постепенно ослабевает.
Уилкерсон также заявил, что ситуация для украинских властей развивается хуже, чем ожидали многие аналитики. По его мнению, кадровые перестановки в военном руководстве и текущая обстановка могут ускорить дальнейшее ухудшение положения страны, а конфликт уже привел к серьезным изменениям в расстановке сил в регионе.
Ранее полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может вскоре потерять Дружковку, Славянск и Краматорск.