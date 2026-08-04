КНДР назвала учения RIMPAC репетицией агрессивной войны в Азии

ПХЕНЬЯН, 4 августа. /ТАСС/. Проводимые под руководством США международные военно-морские учения RIMPAC являются репетицией агрессивной войны, а укрепление военного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула создает новый кризис безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такая оценка содержится в комментарии военного обозревателя, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
По мнению автора, нынешние учения RIMPAC продемонстрировали возросшую роль Токио и Сеула в военном сотрудничестве с Вашингтоном. В частности, впервые представитель Республики Корея руководил объединенными военно-морскими силами стран — участниц маневров, а представитель Японии занимал должность его заместителя.
В публикации утверждается, что США стремятся обеспечить военное превосходство в АТР, расширяя масштабы совместных учений с союзниками, а также усиливая военное присутствие в регионе. В качестве примеров приводятся совместные учения США и Республики Корея Buddy Squadron, планы по реформированию командования американских войск в Японии и размещение в стране ракетных комплексов средней дальности Typhon.
Автор статьи также утверждает, что Токио рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия, а Сеул продвигает проект атомной подводной лодки. По его мнению, действия США, Японии и РК направлены на формирование «оси конфронтации», угрожающей миру и стабильности в регионе.
В КНДР заявили, что намерены отвечать на растущие угрозы укреплением собственных сил сдерживания.