КНДР назвала учения RIMPAC репетицией агрессивной войны в Азии

В публикации утверждается, что США стремятся обеспечить военное превосходство в АТР, расширяя масштабы совместных учений с союзниками, а также усиливая военное присутствие в регионе. В качестве примеров приводятся совместные учения США и Республики Корея Buddy Squadron, планы по реформированию командования американских войск в Японии и размещение в стране ракетных комплексов средней дальности Typhon.