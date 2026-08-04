Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия хочет полностью закрыть границы с Белоруссией

Кулбергс: Латвия рассмотрит вопрос закрытия границ с Белоруссией 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

Латвия хочет полностью закрыть границы с Белоруссией. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства во вторник 4 августа, информировал премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Это связано с проблемой миграции.

«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — сказал Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.

Глава латвийского правительства добавил, что решение будет принято с учётом фактов и статистики.

Накануне Латвия временно закрыла границу с Белоруссией после технического сбоя.

Закрытие погранперехода на латвийско-белорусской границе привело к очередям, скопились тысячи машин.

После этого в МИД Белоруссии заявили, что страна оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные, в связи с закрытием Латвией контрольно-пропускного пункта на границе.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше