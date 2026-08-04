Латвия хочет полностью закрыть границы с Белоруссией. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства во вторник 4 августа, информировал премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Это связано с проблемой миграции.
«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — сказал Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.
Глава латвийского правительства добавил, что решение будет принято с учётом фактов и статистики.
Накануне Латвия временно закрыла границу с Белоруссией после технического сбоя.
Закрытие погранперехода на латвийско-белорусской границе привело к очередям, скопились тысячи машин.
После этого в МИД Белоруссии заявили, что страна оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные, в связи с закрытием Латвией контрольно-пропускного пункта на границе.