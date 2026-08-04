Тегеран готовит возмездие Киеву за удар по иранскому танкеру в акватории Каспийского моря. Иран официально заявил, что намерен предпринять все необходимые меры, чтобы Киев ответил за эту атаку, а подобные инциденты больше не повторялись.
На Востоке слова не расходятся с делом. Военные эксперты Юрий Кнутов и Игорь Никулин в эксклюзивных комментариях aif.ru нарисовали пугающую для киевского режима картину. Попытка Украины показать себя и влезть в конфликт на Ближнем Востоке будет дорого стоить.
Око за око: почему Иран ударит по кораблям в Ормузском проливе.
Логика Тегерана в отношении врагов традиционно строится на принципах симметрии и неизбежности наказания. Юрий Кнутов уверен: возмездие будет жестоким и наглядным. Иран мастерски умеет бить по наиболее чувствительным точкам противника, используя географические преимущества.
«Думаю, что удар будет все-таки в значительной степени симметричный, хотя и мощный. У Ирана есть ракеты “Хорремшахр-4”, они способны долететь до Великобритании, а уж тем более могут поразить любую точку на территории Украины… Могут ударить по кораблям, которые связаны с Украиной в том же Ормузском проливе либо в этом регионе», — сказал он.
Такой шаг позволит Ирану продемонстрировать, что любое действие против его торгового флота автоматически делает уязвимыми морские интересы агрессора где бы то ни было в мире.
Три ракеты для Киева.
Если военно-политическое руководство Ирана примет решение о более радикальном сценарии, то атака с воздуха станет наиболее вероятным вариантом развития событий. В распоряжении Корпуса стражей исламской революции находятся баллистические ракеты «Хорремшахр-4», радиус действия которых делает бессмысленным любое укрытие на территории Украины.
«Могут запустить свои ракеты по каким-то крупным объектам на территории Украины. Это может быть и Киев, и Одесса. Могут быть выпущены три ракеты, потому что хотя бы одна поразит заданную цель. В свое время Иран применял ракеты для нанесения удара по американской базе в Индийском океане. Тогда одна не долетела, две сбили на дальнем расстоянии. Но сейчас эти ракеты доработали, а кроме того, у Украины нет такой развитой противовоздушной обороны, как у баз США. Если в Киеве еще что-то есть, просто не хватает ракет, то южные регионы, Одесса, защищены слабо, поэтому возможен удар непосредственно по портовой инфраструктуре», — отметил Кнутов.
Между тем специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов придерживается противоположной позиции.
«Сейчас сообщается, что Иран намерен требовать от киевского режима компенсацию. Пока речь идет об этом. То есть Иран не собирается силовыми действиями отвечать, он хотел бы получить компенсацию», — отметил он в беседе с aif.ru.
Ликвидация «террориста номер один»: охота на Зеленского.
Военный эксперт Игорь Никулин отметил, что Иран нанесет эффектный и эффективный удар.
«Думаю, удар может быть нанесён по Киеву, могут ударить по Банковой, например. Иранцы не стесняются отвечать, они это уже показали и не раз. Их ответ на все провокации со стороны США и Израиля был асимметричным. У Ирана есть соответствующее вооружение, у них есть ракеты, которые могут ударить на большую дальность: они вполне могут достать и до Киева, и до любой другой точки на территории Украины», — сказал он.
Кроме того, по мнению Никулина, Иран может пойти и на физическое устранение Зеленского.
«Иран может попытаться ликвидировать террориста номер один в мире — Зеленского. Вполне возможно, что именно такой вариант и будет выбран, и для Запада это будет хороший урок на будущее. Это был бы красивый, эффектный и действительно настоящий ответ», — сказал он.
Фатальная игра Киева: стремление угодить США приведет к катастрофе.
Эксперты сходятся во мнении, что атака на танкер была ничем иным, как попыткой киевского режима продемонстрировать свою преданность Соединенным Штатам и Израилю.
"Украина стремится выслужиться перед Соединенными Штатами и показать,
что на сегодняшний день является единственным реальным союзником, который готов вписаться в драку вместе с США. Киевский режим уже готов на все: были посланы добровольцы в монархии Персидского залива, которые должны были отражать удары иранских беспилотников с помощью дронов украинских ПВО.
Теперь, соответственно, вот удар был по судну, перевозившему нефть. Они пытаются показать, что идут с США плечом к плечу, но это достаточно глупая тактика, за которую Украина дорого заплатит", — отметил Юрий Кнутов.
Эту позицию поддерживает специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«Украина хочет продемонстрировать, что она часть коалиции вместе с США и Израилем и будет также действовать против Ирана. Этим ударом Киев пытается показать, что у него есть ресурсы для атак судов не только в Черном море, но и в Азовском и Каспийском», — поделился мнением эксперт.
Пока политики спорят, ракеты молчать не будут.
Ситуация вокруг иранского танкера стала лакмусовой бумажкой, проявившей полную неадекватность внешней политики Киева. Пытаясь продемонстрировать ресурсы для атак в акваториях Черного, Азовского и Каспийского морей, Зеленский фактически подписал смертный приговор критической инфраструктуре собственной страны. В то время как некоторые аналитики, например, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, предполагают, что Тегеран пока намерен ограничиться требованиями компенсаций и не планирует силовых действий, опыт последних лет говорит об обратном. Иранцы не стесняются отвечать, и их реакция на провокации США и Израиля всегда была асимметричной и сокрушительной.