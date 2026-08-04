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Роскачество: в России от употребления молока отказались лишь 5% граждан

Молоко и молочную продукцию в России не употребляют лишь 5% граждан. Об этом говорится в исследовании, проведённом Роскачеством.

Молоко и молочную продукцию в России не употребляют лишь 5% граждан. Об этом говорится в исследовании, проведённом Роскачеством.

В ходе опроса, участие в котором приняли 1,5 тыс. человек, было установлено, что наиболее частая причина отказа от употребления молока — его вкус.

«5% опрошенных рассказали, что в принципе не покупают молоко и молочные продукты», — приводит текст публикации ТАСС.

В среду, 29 июля, сообщалось, что в России приняли новый ГОСТ на творожные сырки. Он начнёт действовать с 2028 года.