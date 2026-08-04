«Мы проиграли на Украине. И когда я говорю “мы”, я имею в виду США. Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет», — отметил он.
При этом Макгрегор подчеркнул, что Москва сумела укрепить свои позиции.
«Но что же произошло за это время? Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно», — добавил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.