ТАСС: оборона ВСУ в Барвиновке Запорожской области прорвана

ДОНЕЦК, 4 августа./ТАСС/. Оборона украинских сил в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области прорвана. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Барвиновке оборона противника прорвана», — сообщили там.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше