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ТАСС: оборона ВСУ в Барвиновке Запорожской области прорвана

Других подробностей в российских силовых структурах не сообщили.

ДОНЕЦК, 4 августа./ТАСС/. Оборона украинских сил в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области прорвана. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Барвиновке оборона противника прорвана», — сообщили там.

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