Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены три украинских беспилотника. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
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