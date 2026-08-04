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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области

Миляев: силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены три украинских беспилотника. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.

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