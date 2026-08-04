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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация.

«Аэропорт Ярославля (“Туношна”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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