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ТАСС: ВСУ массово закапывают своих убитых на позициях в Запорожской области

В российских силовых структурах сообщили о большом количестве захоронений у населенных пунктов Барвиновка, Васильковка, Данилова и Сладкое.

ДОНЕЦК, 4 августа./ТАСС/. Украинские войска массово хоронят своих убитых боевиков на позициях в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, большое количество захоронений отмечается в районах населенных пунктов Барвиновка, Васильковка, Данилова, Сладкое.

«У Барвиновки, Сладкого, Васильковки, Даниловский и других населенных пунктов Запорожской области отмечается большое количество стихийных захоронений ВСУ. Это массово явление на этом участке фронта», — сообщили в силовых структурах.

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