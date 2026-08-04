ТАСС: студентов училищ в Сумах привлекут к сборке БПЛА для ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ВСУ планируют запустить на базе трех училищ Сумской области цеха по сборке БПЛА и принудительно привлекать к работам студентов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Противник на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна планирует открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ. Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из областного бюджета на эти цели выделено 69,9 млн гривен (125,1 млн рублей).