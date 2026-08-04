МИД заявил, что Россия не передавала сигналы Западу через Казахстан

В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил, что получает «много сигналов» из Европы и США по поводу конфликта на Украине, но отказался быть посредником в урегулировании. «Я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — сказал тогда он. Токаев предложил заморозить боевые действия на Украине и «вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты».