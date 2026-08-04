МИД заявил, что Россия не передавала сигналы Западу через Казахстан

У России «нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей» и просить их что-то передать Западу, заявил ТАСС замглавы МИД Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим. Не могу сказать, что нас хорошо слышат эти силы, но мы в этом направлении работу продолжаем», — сказал Галузин.
В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным в Омске заявил, что получает «много сигналов» из Европы и США по поводу конфликта на Украине, но отказался быть посредником в урегулировании. «Я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — сказал тогда он. Токаев предложил заморозить боевые действия на Украине и «вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что с учетом позиции Украины «как таковая заморозка невозможна» и что Киев может завершить конфликт «до конца суток», если примет «соответствующие решения». Песков добавил, что у казахстанского лидера последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Кремль с ней согласен.
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