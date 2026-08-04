Офицер Крым: Ми-8 ВС РФ уничтожили боевиков в Мали, несмотря на огонь с земли

«Мы были участниками первого обострения 25 апреля, включая отражение накатов боевиков на Севаре. Поразили очень много живой силы, техники. Наносили удары по скоплению живой силы и техники. Порядка 50 мотоциклов точно уничтожили, может и больше, потому что их очень много было. Я даже такого количества и не видел никогда, очень много было [боевиков]», — сказал Крым.
Он добавил, что боевики отвечали огнем из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов и зениток. После ударов с воздуха зачистку на земле вела уже пехота Африканского корпуса.
25 апреля 2026 года отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты и им нанесен большой урон.