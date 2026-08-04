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Офицер Крым: Ми-8 ВС РФ уничтожили боевиков в Мали, несмотря на огонь с земли

После ударов с воздуха зачистку на земле вела уже пехота Африканского корпуса, отметил пилот вертолета.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 Африканского корпуса ВС РФ во время обострения в апреле 2026 года уничтожили большое скопление боевиков, несмотря на плотный огонь с земли, сообщил ТАСС пилот вертолета с позывным Крым.

«Мы были участниками первого обострения 25 апреля, включая отражение накатов боевиков на Севаре. Поразили очень много живой силы, техники. Наносили удары по скоплению живой силы и техники. Порядка 50 мотоциклов точно уничтожили, может и больше, потому что их очень много было. Я даже такого количества и не видел никогда, очень много было [боевиков]», — сказал Крым.

Он добавил, что боевики отвечали огнем из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов и зениток. После ударов с воздуха зачистку на земле вела уже пехота Африканского корпуса.

25 апреля 2026 года отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты и им нанесен большой урон.

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