ТАСС: украинский оператор БПЛА завел боевиков ВСУ на минное поле

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Группа боевиков ВСУ пыталась сбежать из села Бакшеевка Харьковской области, но подорвалась на собственных минно-взрывных заграждениях, куда их вывел оператор БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Часть военнослужащих 113-й отдельной бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», — сказал собеседник агентства.
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