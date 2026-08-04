ТАСС: под Сумами уничтожили штурмовые группы ВСУ на квадроциклах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ВСУ пытались контратаковать силами штурмовых групп двух бригад на квадроциклах в районе Могрицы Сумской области, большая часть уничтожена, остальные сбежали. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й отдельной механизированной и националистами из состава 21-й отдельной механизированной бригад, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы», — сказал собеседник агентства.
Силовики уточнили, что «в результате комплексного огневого воздействия мобильная техника врага и большая часть живой силы ВСУ уничтожены». «Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении», — добавили там.