ТАСС: под Сумами уничтожили штурмовые группы ВСУ на квадроциклах

«Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й отдельной механизированной и националистами из состава 21-й отдельной механизированной бригад, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы», — сказал собеседник агентства.