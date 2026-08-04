Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: под Сумами уничтожили штурмовые группы ВСУ на квадроциклах

В российских силовых структурах добавили, что оставшиеся в живых военные противника сбежали.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ВСУ пытались контратаковать силами штурмовых групп двух бригад на квадроциклах в районе Могрицы Сумской области, большая часть уничтожена, остальные сбежали. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й отдельной механизированной и националистами из состава 21-й отдельной механизированной бригад, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы», — сказал собеседник агентства.

Силовики уточнили, что «в результате комплексного огневого воздействия мобильная техника врага и большая часть живой силы ВСУ уничтожены». «Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении», — добавили там.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше