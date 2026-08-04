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В Лондоне впервые за 155 лет не было осадков в течение месяца

Метеостанция, расположенная в лондонском Королевском ботаническом саду Кью, зафиксировала отсутствие осадков на протяжении календарного месяца впервые с 1871 года. Как сообщает Semafor, аналогичные показания зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды на юго-западе Лондона.

Метеостанция, расположенная в лондонском Королевском ботаническом саду Кью, зафиксировала отсутствие осадков на протяжении календарного месяца впервые с 1871 года. Как сообщает Semafor, аналогичные показания зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды на юго-западе Лондона.

В государственном метеорологическом управлении изданию сообщили, что не видят признаков появления обильных и продолжительных осадков в ближайшие недели.

Жара и отсутствие осадков наблюдаются на большей части территории Европы. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили забор воды из каналов, ручьев и канав. Уровень воды в крупнейшей реке Евросоюза — Дунае — опустился до рекордно низкого уровня, из-за чего остановлена работа нескольких энергоблоков на АЭС «Пакш» в Венгрии. В Молдавии из-за обмеления Днестра ограничили использование питьевой воды.

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