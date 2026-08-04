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ТАСС: ВСУ сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани

В российских силовых структурах отметили, что противник покинул позиции во время стрелкового боя с российскими силами.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подразделения ВСУ сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани Харьковской области в результате стрелкового боя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В результате стрелкового боя подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани, а российские военные нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей», — сказал собеседник агентства.

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