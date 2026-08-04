ТАСС: ВСУ сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани

«В результате стрелкового боя подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани, а российские военные нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей», — сказал собеседник агентства.