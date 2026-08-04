Трамп обвинил нефтяные компании США в слишком большом заработке

Американские нефтяные компании извлекают слишком большую прибыль. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер выразил уверенность, что после завершения конфликта с Ираном «цены на нефть рухнут».
«Но они заработали слишком много денег… Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — приводит слова Трампа РИА Новости.
Ранее портал Axios сообщил, что компании США не заключили ни одной нефтяной сделки с властями Венесуэлы.