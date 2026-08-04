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Трамп обвинил нефтяные компании США в слишком большом заработке

Американские нефтяные компании извлекают слишком большую прибыль. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Американские нефтяные компании извлекают слишком большую прибыль. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер выразил уверенность, что после завершения конфликта с Ираном «цены на нефть рухнут».

«Но они заработали слишком много денег… Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее портал Axios сообщил, что компании США не заключили ни одной нефтяной сделки с властями Венесуэлы.

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