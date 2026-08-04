Эксперт Кузякин объяснил, зачем ГУР и СБУ распространяют фейки о дронах ВС РФ

Бескрестнов ранее разместил размытые фото дронов самолетного типа, которые якобы начали применять в конфликте ВС РФ. «Заостряться на конкретных сомнительных фотографиях, которые противник выложил в сеть, я бы не стал. То, что делается в наших конструкторских кругах, то, что обретает свои формы и становится боевым изделием, куда интересней куцей украинской дезинформации. Наш ВПК вносит изменения в конструкцию ударных средств, разрабатывает новые носители даже быстрее, чем этого требуют обстоятельства войны. Если бы мы каждый раз заявляли о таких новшествах, мы с утра до вечера бы только и обсуждали новые модификации дронов», — сказал Кузякин.