Эксперт Кузякин объяснил, зачем ГУР и СБУ распространяют фейки о дронах ВС РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) сознательно фальсифицируют информацию о применении российских беспилотников в зоне СВО. Такое мнение выразил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Ранее бывший советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что армия России начала применять в СВО новые типы БПЛА. «Украинский блогер и ведущий собственного Telegram-канала Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, известен двумя вещами. Во-первых, это провокатор и дезинформатор, который под прямым руководством своих кураторов осуществляет слив дезинформации, представляя ее как некий инсайд, что называется “по большому секрету”. Во-вторых, его канал используется как площадка для раскачки заказных тем, которые опять же кураторы Флеша хотят запустить в медийном пространстве», — сказал Кузякин.
Эксперт подчеркнул, что специалисты ЦКБР идентифицируют канал Флеша как рупор украинской стороны конфликта на Украине. «Как инструмент, обслуживающий интересы определенных сил в СБУ и ГУР Украины. Информацию, размещенную на этом канале, СБУ и ГУР специально “заносят” в информационное пространство России. В свете вышесказанного интересны не сами дроны или конкретные посты на канале Флеша, а причины, почему ГУР и СБУ хотят внести эти вопросы в наше информационное поле. Ответ всегда один — для медийной раскачки, дезинформации и переноса фокуса внимания», — заявил Кузякин.
Бескрестнов ранее разместил размытые фото дронов самолетного типа, которые якобы начали применять в конфликте ВС РФ. «Заостряться на конкретных сомнительных фотографиях, которые противник выложил в сеть, я бы не стал. То, что делается в наших конструкторских кругах, то, что обретает свои формы и становится боевым изделием, куда интересней куцей украинской дезинформации. Наш ВПК вносит изменения в конструкцию ударных средств, разрабатывает новые носители даже быстрее, чем этого требуют обстоятельства войны. Если бы мы каждый раз заявляли о таких новшествах, мы с утра до вечера бы только и обсуждали новые модификации дронов», — сказал Кузякин.
Эксперт также подчеркнул, что внешний вид ударных дронов самолетного типа не определяет его характеристики. «Дальность полета, принципы навигации, боевая часть и сценарий применения определяются его бортовым радиоэлектронным оборудованием и программным обеспечением. Мы меняем начинку чаще, чем внешний вид дрона. С другой стороны, изменение внешнего вида может быть без изменения ПО и начинки. Дроны — не классические крылатые ракеты или боевые самолеты. Их внешний вид не говорит ровным счетом ничего», — отметил Кузякин.