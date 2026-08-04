Названы возможные сроки первого заседания Госдумы нового созыва

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится не позже 30 дней после избрания нового состава палаты парламента. Об этом ТАСС рассказал председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).
«Первое заседание Госдумы должно состояться на тридцатый день после избрания (согласно части 2 статьи 99 Конституции России) или раньше, если президент Российской Федерации примет такое решение, как это было в восьмом созыве», — сказал Пинский.
Он напомнил, что первое заседание открывает и ведет старейший депутат.
«Какой именно законопроект будет первым, решит Совет Думы нового созыва», — добавил председатель комиссии. По словам Пинского, Совет Думы восьмого созыва утвердил список законопроектов, которые предложены комитетами к рассмотрению в первом месяце работы девятого созыва, а также перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении на момент окончания работы созыва. Этот перечень будет направлен во временную депутатскую рабочую группу, отметил политик. «В целом нерассмотренные законопроекты прошлого созыва будут рассмотрены Думой нового созыва, начиная с той стадии законодательной процедуры, на которой оно было прервано», — заключил депутат.
Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября 2021 года. 1 октября вышел указ президента РФ о назначении даты первого заседания Госдумы на 12 октября 2021 года. Открывать первое заседание должен был старейший депутат, бывший первый вице-мэр Москвы, представитель «Единой России» Владимир Ресин. Однако он предложил открыть депутату от фракции, первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая младше Ресина на год.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.