Названы возможные сроки первого заседания Госдумы нового созыва

«Какой именно законопроект будет первым, решит Совет Думы нового созыва», — добавил председатель комиссии. По словам Пинского, Совет Думы восьмого созыва утвердил список законопроектов, которые предложены комитетами к рассмотрению в первом месяце работы девятого созыва, а также перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении на момент окончания работы созыва. Этот перечень будет направлен во временную депутатскую рабочую группу, отметил политик. «В целом нерассмотренные законопроекты прошлого созыва будут рассмотрены Думой нового созыва, начиная с той стадии законодательной процедуры, на которой оно было прервано», — заключил депутат.