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Приложение Telegram пропадало из App Store

Представители Telegram сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в магазине приложений Apple App Store. Ранее агентство Reuters писало, что оно пропало из App Store по всему миру.

Представители Telegram сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в магазине приложений Apple App Store. Ранее агентство Reuters писало, что оно пропало из App Store по всему миру.

«Telegram восстановлен в App Store и вскоре снова станет доступен всем пользователям», — указано в сообщении Telegram. Reuters уточняет, что 3 августа Apple удалила приложение после проверки, выявившей контент, нарушающий правила о запрете материалов, которые содержат сексуальную эксплуатацию детей.

Причину, по которой приложение мессенджера пропадало из магазина, компания не раскрыла.

До этого на странице приложения Telegram в App Store отображалось сообщение: «Запрашиваемая страница не найдена», сообщало агентство.