ВС России разбили контратакующих штурмовиков ВСУ на востоке Сумской области

Во взятии населенного пункта участвовала группировка «Север», которая задействована в Сумской и Харьковской областях. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы RADA.