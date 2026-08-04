ВС России разбили контратакующих штурмовиков ВСУ на востоке Сумской области

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные разбили и отбросили формирования ВСУ, предпринявшие контратаку у Могриц в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й бригады и националистами из состава 21-й бригады, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы применили комплексное огневое воздействие, уничтожив большую часть живой силы противника, а также его мобильную технику.
«Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении», — добавил источник.
Минобороны сообщило об освобождении села Могрицы 30 июля. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск.
Во взятии населенного пункта участвовала группировка «Север», которая задействована в Сумской и Харьковской областях. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы RADA.