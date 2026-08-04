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Украинский дрон вывел тероборону ВСУ на минное поле под Харьковом

Украинские военные подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский дрон вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», — рассказал собеседник агентства.

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