Украинский дрон вывел тероборону ВСУ на минное поле под Харьковом

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский дрон вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», — рассказал собеседник агентства.
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