Средства ПВО уничтожили около 40 беспилотников над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 августа уничтожили порядка 40 беспилотников над девятью районами Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил в своём Telegram-канале, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 15 беспилотников над регионом.
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