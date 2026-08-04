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Средства ПВО уничтожили около 40 беспилотников над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 августа уничтожили порядка 40 беспилотников над девятью районами Ростовской области.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 августа уничтожили порядка 40 беспилотников над девятью районами Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил в своём Telegram-канале, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 15 беспилотников над регионом.

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